URGENTE: caso positivo de RABIA en el sector del CEF N° 36 que

La Municipalidad informa a los vecinos del sector del CEF N° 36 que, en las inmediaciones, se ha detectado un caso positivo de rabia en murciélago.



Ante esta situación, y con el objetivo de prevenir y cuidar la salud de toda la comunidad, el día de mañana personal de la Dirección de Zoonosis, junto a la Secretaría de Salud, estarán realizando una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en la zona.

Se solicita a los vecinos en caso de contar con libreta sanitaria, tenerla a mano para su correspondiente actualización.

La colaboración de todos es fundamental para prevenir la propagación de esta enfermedad.