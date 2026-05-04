Felicitas García Herrera es la nueva farmacéutica del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia.

La Municipalidad informa a la comunidad que, a partir del día de la fecha y mediante una reunión con el Intendente Municipal, Ramón José Capra, la Farmacéutica Felicitas García Herrera se incorpora como nueva farmacéutica del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia.

Su llegada fortalece el equipo de salud del nosocomio, aportando profesionalismo en la atención y el cuidado de los pacientes.

Siempre es un orgullo para nuestra comunidad recibir en nuestro hospital a una hija de General Alvear que regresa para poner su formación al servicio de todos los vecinos.

El Intendente Municipal le da la bienvenida y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de trabajo.