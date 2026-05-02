OLA DE DESPIDOS EN CORREO ARGENTINO: LA EMPRESA ENVIÓ 400 TELEGRAMAS EN TODO EL PAÍS

Los trabajadores del Correo Argentino entraron en estado de “alerta y asamblea” por las amenazas de despidos y el envío de telegramas a 400 empleados de todo el país. El secretario General de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT), Alberto Cejas, explicó que el 7 de abril pasado comenzaron con el reclamo de “reapertura de paritarias”, “ya que un salario de un trabajador de correo con cinco años de antigüedad está en los 700.000 pesos, cifra que, obviamente, no alcanza en absoluto para nada”.