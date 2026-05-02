IOMA en llamas: afiliados denuncian abandono y un sistema al borde del colapso

Hugo Ontiveros, referente de Unidos por IOMA, lanzó durísimas críticas contra la conducción de la obra social provincial y alertó por cirugías suspendidas, profesionales sin cobrar y miles de pacientes sin atención médica.
reclamos similares.
Ontiveros también apuntó contra la conducción del organismo encabezada por Homero Giles, a quien acusó de actuar con “desidia y soberbia” frente a los reclamos de afiliados.
Según relató, mantuvieron reuniones con legisladores provinciales y nacionales de distintos espacios políticos, aunque denunció que los avances quedaron limitados a pedidos de informes sin soluciones concretas. “Nadie quiere meterse con IOMA, está todo blindado”, sostuvo.
La Tecla