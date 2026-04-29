FERIA: Escándalo por lo que cobran para poner un Stand para el día del Pueblo

Feriantes se comunicaron con AlvearVive y nos enviaron capturas dr pantalla de la “Organizadora” de la fiesta del día del Pueblo en Gral.Alvear.

La mujer de Cazón, quien hace años organiza TODOS LOS EVENTOS en Alvear, envió mensajes a los.feriantws diciéndoles cuanto va a costar poder poner su puesto en la Fiesta de los Alvearenses.

Realmente SE ARMÓ UN ESCÁNDALO, el monto es exuberante y teniendo en cuenta la cantidad de puestos, la verdad es que esta señora gana en un día lo que un empleado municipal gana en 5 años.

En el próximo Streaming te vas a enterar el monto y todo lo que se maneja detrás.