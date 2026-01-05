El Intendente Municipal Ramón José Capra informa que Noelia Almendros fue designada como nueva Directora de Recursos Humanos.

Noelia se desempeña como empleada municipal desde hace 10 años, período en el que ha demostrado una destacada labor profesional y un amplio conocimiento del área en la que se desempeña. Esta designación representa un reconocimiento a su trayectoria, al esfuerzo sostenido y al trabajo realizado a lo largo de estos años.

Desde el Ejecutivo Municipal deseamos a Noelia el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencidos de que su conocimiento del funcionamiento interno será fundamental para continuar con el buen desarrollo del área de Recursos Humanos.