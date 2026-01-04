El intendente Ramón José Capra saluda y agradece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en su 68° aniversario

En el marco del 68° aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Alvear, se llevó a cabo un acto conmemorativo frente al cuartel local.

La jornada incluyó un toque de sirena y la formación del personal, en un emotivo momento de reconocimiento a la historia de la institución en la comunidad.

Posteriormente, el Intendente Municipal Ramón José Capra, la comitiva y demás funcionarios municipales se trasladaron al cementerio local, donde se realizó la colocación de una ofrenda floral en homenaje a los bomberos que formaron parte de la institución y ya no se encuentran presentes.

El aniversario fue una oportunidad para agradecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por su vocación de servicio y entrega permanente.