Urgente: Accidente en ruta 205 | Dos mochileros hospitalizados

Un camión chocó a una bicicleta, en el km 154. Se trata de dos mochileros, uno es trasladado con varios golpes y el otro para su observación al centro de Salud.

En el lugar trabajo bomberos de Del Carril, Roque Pérez y ambulancia del Hospital Carrillo.

Tras el accidente ocurrido en la tarde de hoy, en el que se vio involucrada una ciclista de nacionalidad francesa junto a su compañero, fue necesario solicitar la colaboración de un traductor, ya que la mujer debió ser derivada esta noche y resultaba dificultoso que su acompañante pudiera comprender algunas indicaciones, más allá del uso de aplicaciones de traducción, al igual que ella en el hospital..

Afortunadamente, la respuesta fue inmediata y permitió que la comunicación fluyera correctamente, facilitando cada paso del procedimiento y brindando tranquilidad en un momento delicado.

Queremos agradecer especialmente a quienes se pusieron a disposición de manera solidaria y desinteresada, colaborando para que todo se desarrollara de la mejor manera

Marcos Oriozabala

Vicky Zabalo

Natalia Gianfelice

Fernando Martini

Gestos que hablan de una comunidad presente, empática y siempre dispuesta a dar una mano cuando más se necesita.

Datos y fotos #abel_barth