SE DESARROLLO LA DÉCIMO OCTAVA SESION ORDINARIA DEL HCD

ORDEN DEL DÍA

Conunicamos los temas que fueron tratados en la DÉCIMO OCTAVA SESION ORDINARIA

2025, para el día 19 de DICIEMBRE de 2025 a las 20:00 hs. en la Sala de Sesiones

“Héroes de Malvinas”.

En la reunión de Comisión Parlamentaria se decidió incorporar al Orden del Día inicial

Correspondencia y un Expediente del Ejecutivo Municipal. El tratamiento de los temas fue

el siguiente:

CORRESPONDENCIA:

Se dio lectura a nota del Concejal J. P. De Titta, donde comunicó su decisión de

incorporarse al Bloque de Nuevos Aires.- Se pusieron a consideración Actas 848 (Sesión Ordinaria del 1/12) y Acta 849 (Sesión

Preparatoria del 9/12). Aprobadas por unanimidad.- Expte Convalidación contrato de comodato entre Ferrosur Roca S. A. y la

Municipalidad de General Alvear (Galpones del predio ferroviario). Aprobado por

unanimidad. Expte Licitación Privada 24/25 Servicio de Recolección y Tratamiento Residuos

Patogénicos. Aprobada por unanimidad. Dictámenes del Concejo en Comisión, Ordenanza Fiscal y Ordenanza Impositiva:

Hubo tres (3) que luego de las consideraciones de los Concejales fueron puestos a

votación con el siguiente resultad

Dictamen del Bloque UCR Somos: 3 votos a favor, 4 en contra, 5 abstenciones:

Desaprobado