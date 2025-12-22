Más Noticias Últimas Noticias

SE DESARROLLO LA DÉCIMO OCTAVA SESION ORDINARIA DEL HCD

22 diciembre, 2025

ORDEN DEL DÍA
Conunicamos los temas que fueron tratados en la DÉCIMO OCTAVA SESION ORDINARIA
2025, para el día 19 de DICIEMBRE de 2025 a las 20:00 hs. en la Sala de Sesiones
“Héroes de Malvinas”.
En la reunión de Comisión Parlamentaria se decidió incorporar al Orden del Día inicial
Correspondencia y un Expediente del Ejecutivo Municipal. El tratamiento de los temas fue
el siguiente:

  1. CORRESPONDENCIA:
    Se dio lectura a nota del Concejal J. P. De Titta, donde comunicó su decisión de
    incorporarse al Bloque de Nuevos Aires.-
  2. Se pusieron a consideración Actas 848 (Sesión Ordinaria del 1/12) y Acta 849 (Sesión
    Preparatoria del 9/12). Aprobadas por unanimidad.-
  3. Expte Convalidación contrato de comodato entre Ferrosur Roca S. A. y la
    Municipalidad de General Alvear (Galpones del predio ferroviario). Aprobado por
    unanimidad.
  4. Expte Licitación Privada 24/25 Servicio de Recolección y Tratamiento Residuos
    Patogénicos. Aprobada por unanimidad.
  5. Dictámenes del Concejo en Comisión, Ordenanza Fiscal y Ordenanza Impositiva:
    Hubo tres (3) que luego de las consideraciones de los Concejales fueron puestos a
    votación con el siguiente resultad

Dictamen del Bloque UCR Somos: 3 votos a favor, 4 en contra, 5 abstenciones:
Desaprobado

  • Dictamen del Bloque Nuevos Aires: 4 votos a favor, 8 en contra: Desaprobado
  • Dictamen del Bloque PJ Fuerza Patria: 8 votos a favor, 4 en contra: Aprobado por
    mayoría
    De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 29, inc 2), el
    dictamen aprobado se convierte en Ordenanza Preparatoria, que oficiará de anteproyecto,
    para ser considerado en la Asamblea de Mayores Contribuyentes.
    Sin otro particular saludo a Uds atte.
    José Alberto Alaníz
    Presidente HCD
    General Alvear (B.A.)

