La Jefa de la Policía Comunal, saluda al Personal en su dia

alvearvive 13 diciembre, 2025

Hoy, al celebrarse un nuevo Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quiero expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los efectivos que forman parte de la Estacion de Policia Comunal y Comisaria de la Mujer y la Familia Gral Alvear, por el compromiso, la vocación de servicio y la responsabilidad con la que cumplen su labor día a día, garantizando la seguridad de nuestra comunidad.
​Expreso mi respeto y profundo orgullo por todo el personal, haciendo extensivo este saludo y reconocimiento a todos los policías de otras fuerzas que trabajan en Alvear!
​¡Feliz Día del Policía!

Patricia A. Almendros
Comisario Inspector
Jefa Jefatura de Policia Comunal Gral Alvear.