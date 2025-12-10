Una nena de 4 años murió tras caer a una pileta en una vivienda de Chivilcoy

Una niña de 4 años falleció este martes 9 de diciembre luego de caer a una pileta en una vivienda ubicada sobre la calle Gral Pinto, entre las calles 106 y 108, en Chivilcoy.

De acuerdo con la información inicial, vecinos trasladaron de inmediato a la menor y a su madre en un vehículo particular hacia el Hospital Municipal. La niña llegó sin signos vitales y, pese a las maniobras realizadas por el equipo médico, se confirmó su muerte.

El domicilio donde ocurrió la tragedia permanece resguardado para las pericias de Policía Científica. La Ayudantía Fiscal interviene en el caso, caratulado como Averiguación Causales de Muerte y derivado a la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Mercedes.

