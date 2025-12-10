Más Noticias Últimas Noticias

Alberto Alaniz es el nuevo presidente del HCD

alvearvive 10 diciembre, 2025 No hay comentarios

En la noche del martes, en la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear y por mayoria, el edil peronista Alberto Alaniz, fué elegido como presidente del Honorable cuerpo por el lapso de 2 años.

Cabe destacar que los concejales de la UCR se abstuvieron en la votación, ya que manifestaron no haber sido parte de la negociación previa para la decisión que finalmente se tomó sobre tablas.

De igual manera, con el voto de los otros nueve concejales, la misión tuvo el visto bueno.

