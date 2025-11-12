El Intendente municipal Ramón José Capra participó del inicio de los festejos de los 160 años de la SRA.

El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo el festejo por el inicio de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina, que se celebrarán oficialmente en 2026. El intendente municipal, Ramón José Capra, fue invitado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino, para participar del encuentro realizado en el tradicional predio de la Sociedad Rural de Palermo.

El evento contó con un cóctel en el restaurante “El Central”, donde Capra tuvo la oportunidad de dialogar con Pino sobre la actualidad del sector agropecuario y el rol del municipio en el acompañamiento a los productores.

Durante la charla, ambos coincidieron en la importancia del trabajo entre el sector rural y el gobierno.

El intendente compartió además el momento con distintas figuras de la política y la producción en una velada que marcó el inicio de los 160 años de una de las instituciones más emblemáticas del país.