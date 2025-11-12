Capra participó de una reunión con el Ministro de Economía bonaerense por la situación financiera de los municipios

El Intendente municipal Ramón José Capra participó de una reunión con el Ministro de Economía bonaerense, Pablo López, acompañado por otros jefes comunales, para expresar la compleja situación financiera que atraviesan los municipios de la provincia.

Durante el encuentro, los mandatarios manifestaron su preocupación por la disminución de la coparticipación y la demora en la transferencia de fondos.

También reclamaron a la provincia el pago de las deudas pendientes, como Juegos Bonaerenses, IOMA e IPS y la regularización de las obras públicas pendientes.

Capra remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia, y destacó la buena disposición al diálogo del ministro, quedando a la espera de respuestas.