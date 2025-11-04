Edicto subasta pública

Expediente Municipal Nº 4039-17287/2025 “SUBASTA PÚBLICA- EJERCICIO 2025”

Subasta Pública de Vehículos, Maquinarias y Rezagos/ Chatarras Municipales

Martillero Designado: GUI EDUARDO MIGUEL, M.P 6428 – CUIT 20-16814560-9

Lugar, Fecha y Hora: 14 de noviembre de 2025 a las 11:00 hs en el Corralón Municipal sito en la intersección de las calles Roque Pérez y Vicente López de la Ciudad de General Alvear de la Provincia de Buenos Aires.

Condiciones de Subasta: La venta en pública subasta será al mejor postor y de contado, pudiendo abonarse el precio en dinero efectivo, cheque y/o transferencia bancaria, cuyos datos se consignaran oportunamente. En caso de abonar mediante estos últimos medios de pago, los compradores deberán integrar el precio alcanzado dentro de 48 Hs. hábiles del acto de subasta y por acreditado ello, La Municipalidad procederá a la entrega de los bienes al comprador. Vencido el plazo, los bienes se consignaran como “no vendidos”.

Los bienes municipales no vendidos quedaran sujetos a ser vendidos con posterioridad mediante el mismo procedimiento.

El comprador de los bienes que no integre la totalidad del precio dentro del plazo establecido, perderá el derecho sobre el dinero abonado quedando este a libre disponibilidad de la Municipalidad y los bienes se consignaran como “no vendidos”.

Por otra parte para el caso que los bienes vendidos y por abonado el precio total pero no sean retirados dentro del plazo de treinta (30) días posteriores al acto de subasta el comprador perderá el derecho de retirarlo en un futuro como así también de reclamar la restitución del dinero abonado.

Se fijan los Honorarios del Martillero interviniente en un 10% a cargo del comprador (Art. 54 y 55 Ley Nº 10.793) quien además deberá abonar el 1,2% en concepto de Sellado.

Se advierte que la Municipalidad procede a la venta de los bienes detallados a continuación en el estado en que se encuentren y una vez adquirido los bienes previa cancelación total de precio, no se podrá formular reclamos por garantía de evicción, vicios redhibitorios, ocultos, ni de ningún tipo.-

Exhibición de Bienes: Lunes a Viernes de 07:00 a 13 Hs. En Corralón Municipal (sito en la intersección de las calles Roque Pérez y Vicente López).-

BIENES SUJETOS A LA VENTA, PRECIO DE BASE Y ESTADO DE USO:

1-DOMINO WNZ 455, tipo; FURGON, marca; RENAULT, modelo; RENAULT TRAFIC, motor; RENAULT, número; 5653230, chasis; RENAULT, numeración; 8A1TA13ZZNS002140, uso; OFICIAL, fabricación año; 1992, estado fuera de funcionamiento.

Posee denuncia de extravío de tarjeta verde y título de propiedad.

Base de venta en la suma de $75.000 (pesos setenta y cinco mil)

2-DOMINO FRF 933, tipo; AMBULANCIA, marca; MERCEDES BENZ, modelo; SPRINTER 313 CDI / F3550, motor; MERCEDES BENZ, número; 611.981-70-048600, chasis; MERCEDES BENZ, numeración; 8AC9036626A948899, uso; OFICIAL, fabricación año; 2006, estado fuera de funcionamiento.

Posee denuncia de extravío de tarjeta verde y título de propiedad.

Base de venta en la suma de $ 1.300.000 (pesos un millón trescientos)

3-DOMINO WNZ 456, tipo; GORDINI, marca; FORD, modelo; F-100, motor; NISSAN, número; 094757, chasis; FORD, numeración; KB1JGX-20460, uso; OFICIAL, modelo año; 1987, estado fuera de funcionamiento.

Posee título de propiedad y denuncia de extravío de tarjeta verde.

Base de venta en la suma de $ 100.000 (pesos cien mil)

4–DOMINO WVE 710, tipo; FURGON, marca; RENAULT, modelo; TRAFIC, motor; RENAULT, número; 5604443, chasis; RENAULT, numeración; TA13-000017, uso; OFICIAL, modelo año; 1991, estado fuera de funcionamiento.

Posee título de propiedad y denuncia de extravío de tarjeta verde.

Base de venta en la suma de $ 80.000 (pesos ochenta mil)

5– DOMINO WLU 898, tipo; CHASIS CON CABINA, marca; DODGE, modelo; DP-600 175, motor; PERKINS, número; P.A.6451816, chasis; DODGE, numeración; 736D00109F, uso; OFICIAL, modelo año; 1977, estado fuera de funcionamiento.

Posee título de propiedad y tarjeta verde.

Base de venta en la suma $ 600.000 (pesos seiscientos mil)

Maquinarias (las mismas no poseen registro, y por resultar todas anteriores al año 1997, no requieren inscripción registral de conformidad con la disposición Disposición 948/97 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos PrendariosREGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR

6- MOTONIVELADORA marca SIAM DI TELLA 440. Sin motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 4.300.000 (pesos cuatro millones trescientos mil)

7-MOTONIVELADORA marca JOHN DEERE E 570 serie 2098. Sin motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 4.800.000 (pesos cuatro millones ochocientos mil)

8-ARADO 4 REJAS.

Base de venta en la suma de $ 210.000 (pesos doscientos diez mil)

9-ARADO DE DISCO 36 PLATOS.

Base de venta en la suma de $ 200.000 (pesos doscientos mil)

10-PISADOR NEUMATICO 8 RUEDAS marca INDHOR.

Base de venta en la suma de $ 1.100.000 (pesos un millón cien mil)

11-COMPACTADOR PATA DE CABRA de arrastre.

Base de venta en la suma de $ 200.000 (pesos doscientos mil)

12-EXCAVADORA marca POCLAIN TY2P.

Con motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 2.00.000 (pesos dis millones)

13-CARGADORA marca KLIA CA 150.

Sin motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 630.000 (pesos seiscientos treinta mil)

14-TRACTOR marca JOHN DEERE 2730.

Con motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 850.000 (pesos ochocientos cincuenta mil)

15-CARGADORA marca MICHIGAN 35 A.

Con motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil)

16-TRACTOR marca FAHR año 1961.

Con motor, fuera de funcionamiento

Base de venta en la suma de $ 700.000 (pesos setecientos mil)

17- CASILLA MADERA.

Base de venta en la suma de $ 120.000 (pesos ciento veinte mil)

18-PLANTA HORMIGONERA con dos silos, celdas, acarreador y trompo.

Base de venta en la suma de $ 3.300.000 (pesos tres millones trescientos mil)

Chatarra / Rezagos

19-RETROEXCAVADORA marca CASE POCLAIN 1188 Power sensor. Año 1998. Sin motor, fuera de funcionamiento.

Base de venta en la suma de $ 8.500.000 (pesos ocho millones quinientos mil)

20- DESMALEZADORA de doble hélice para toma de fuerza.

Base de venta en la suma de $ 650.000 (pesos seiscientos cincuenta mil)

21- Lote de chatarra metálica

Base de venta en la suma de $ 100.000 (pesos cien mil)