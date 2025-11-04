El intendente Capra reconoce a los empleados municipales con dos días de asueto

Con motivo de la conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra el sábado 8 de noviembre, se informa que no habrá actividad laboral en ninguna dependencia municipal, excepto servicios esenciales.

Asimismo, y como reconocimiento al esfuerzo y compromiso de todo el personal durante el año, el Intendente Municipal Ramón José Capra, ha dispuesto otorgar asueto administrativo el lunes 10.

De esta manera, quienes forman parte del municipio podrán disfrutar de un merecido descanso, en reemplazo del tradicional festejo que este año no se realizará.

Agradecemos, como siempre, el compromiso y la dedicación de cada trabajador municipal.