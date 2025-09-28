Jorge Salvador Mollica: “Tratando de interpretar las pasadas elecciones del 7 de septiembre”

Alvear Vive se comunicó con el ex secretario de gobierno municipal y dirigente peronista Jorge Salvador Mollica, para pedirle una reflexión sobre las pasadas elecciones en nuestra Ciudad y esto nos enviaba 👇👇

Evitando entrar en interpretaciones o cuestionamientos ideologicos relacionados con los vaivenes economicos por los que transita nuestra argentina estos ultimos tiempos, y sin mezclar fanatismos o sensacionalismos politicos que encasillan erroneamente, es por demas interesante observar y evaluar lo que ha dejado para el marco politico local, el ultimo acto eleccionario del pasado 7 de Septiembre:

1 – Un festejado aunque raro triunfo legislativo de la oposicion peronista, que si bien le va a permitir ostentar la presidencia del Honorable Concejo Deliberante y por ende tambien la Secretaria Administrativa a partir del 10 de diciembre, lo muestra perdiendo un concejal (hoy tiene seis) por lo que no tendra mayoria, pues contara con cinco ediles sobre un total de doce. Importante resaltar tambien que se quedo con los dos consejeros escolares, motivo por el cual si tendra absoluto control del Consejo Escolar.(1620 votos)

2 – Un sector opositor al oficialismo radical (salido de su propio entorno) que si bien a pesar de posicionarse segundo muy cerca de los vencedores, obtiene como premio dos concejales (mas un hipotetico tercero de licencia, con probable retorno…) referenciandolo como gran elector y tal vez, definidor de situaciones controversiales en el recinto.(1291 votos)

3 – Un oficialismo derrotado y desarmado estructuralmente, observando hoy atonito su gestion y evaluando errores, ya que contaba con seis concejales antes de las elecciones, el control del Concejo Deliberante y Consejo Escolar, y que producto del tsunami desatado, a partir del 10 de diciembre perdera dos concejales (eventualmente tres), la presidencia del Concejo Deliberante (quedando 3 a 9), su Secretaria Admistrativa, el control del Concejo Escolar y dos consejeros escolares (quedando ese espacio 3 a 1 a favor de la oposicion). A todas luces el mas perjudicado electoralmente y visiblemente complicado ante futuras aprobaciones de ordenanzas, presupuestos y rendiciones de cuenta. Habra que ver que cintura politica muestra el Ejecutivo para navegar en estas aguas que se avizoran turbulentas. (1152 votos)

4 – Un hipotetico “Peronismo Disidente” cuyo tambien hipotetico caudal electoral sigue sin conseguir alcanzar algun numero importante como para rescatar alguna banca, pero que tambien muestra que “adosado” a la estructura Partidaria Peronista, tampoco tracciona como para juntos superar a la “sumatoria” de adhesiones obtenidas por los otros espacios abierta y conocidamente afines.(720 votos)

5 – Parrafo aparte para el sector libertario local, que no encontro en 2023 ni tampoco ahora, figuras locales propias ni ideas que enamoren por fuera de lo tradicional. (718 votos)

6 – Al nuevo espacio que se presento como “Potencia”, tal vez le falto tiempo para caminar la calle y hacer conocer sus ideas. Es importante tener presente, que conserva una banca en el recinto.(253 votos)

A partir del 10 de diciembre y de cara a los proximos dos años, veremos un ejecutivo municipal en retirada (el intendente no reelige) y un muy complicado escenario para hacer valer ideas y proyectos, frente a una oposicion compuesta por propios y adversarios de siempre queriendo tomar el centro de atencion para desembarcar en Hipolito Irigoyen 630 en 2027.

Jorge Salvador Mollica

DNI 11.965.985