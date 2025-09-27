TRAS GESTIONES DEL INTENDENTE CAPRA, GENERAL ALVEAR RECIBIÓ UNA PALA CARGADORA FRONTAL

En la tarde de este Viernes 26 de Septiembre, el Intendente Municipal Ramón José Capra recibió la visita del Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, señor Javier Rodriguez.

La visita tuvo como objetivo principal, la entrega de una pala cargadora frontal. Dicha maquina tiene como fin fortalecer el equipamiento vial del municipio y se dió en el marco de diversas gestiones realizadas por el mandatario comunal ante tal dependencia.

Acompañaron al Ministro, la Sub Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca Carla Seain y el DirectorProvincial de Logística e Infraestructura Rural Jonatan Sanchez Sosa.

Al finalizar el encuentro, Capra le entregó un presente al Ministro Rodriguez como recordatorio de su visita a nuestra ciudad.