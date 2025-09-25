Atención: La municipalidad llama a martilleros para subasta Pública

En el Marco de la Ordenanza Municipal Nº 2645/2025, promulgada mediante Decreto Municipal Nº 544/2025 de fecha 24 de septiembre de 2025, se llama a la inscripción al Registro de aspirantes para que los Martilleros que pretendan llevar adelante acto de Subasta Publica de Bienes Muebles, Maquinarias en desuso y rezagos/Chatarra , procedan a su inscripción por el lapso de cinco (5) días hábiles, a contar desde el 25/09/2025 detallando a continuación los requisitos y documentación a presentar por ante la Mesa de entradas de la Municipalidad:

a) Nota solicitando Inscripción en dicho registro.

b) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad y credencial de martillero y corredor público habilitante.

c) Constituir domicilio legal a los efectos de notificaciones en el marco del proceso, debiendo ser dentro del radio de la ciudad y/o una dirección de correo electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen.

d) Certificado de colegiación expedido por el Colegio Profesional respectivo dentro del cual conste fecha de matriculación, estado de las obligaciones de matriculación y previsionales y aptitud para desempeñar el acto del remate.

e) Poseer al menos cinco (5) años de antigüedad en la matricula.

f) Poseer experiencia comprobable de haber realizado, al menos tres (3) subastas públicas de bienes y rezagos municipales, en condiciones y términos similares a la labor encomendada. La misma se podrá acreditar mediante los edictos de subastas y/o copia de actos de designación de las intervenciones profesionales.

g) No poseer sanciones disciplinarias dispuestas por el órgano de colegiación.-

El Presente da cumplimiento a lo establecido en el Articulo Nº3 de Decreto Municipal Nº 501/2025 y convalidado mediante Ordenanza Municipal Nº 2645/2025