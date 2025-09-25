GENERAL ALVEAR ES SEDE DE LA ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES EN MÁS DE 10 DISCIPLINAS Y CON MÁS DE 300 PERSONAS

La Dirección de Deportes de General Alvear informa a toda la comunidad que el día viernes 26 de septiembre se realizará la jornada regional de adultos mayores, de juegos bonaerenses 2025, para lo cual recibiremos más de 300 personas. Nos visitarán competidores de Azul, Tapalqué, Olavarría, Rauch, Bolívar, 25 de Mayo, Las Flores, Saladillo y por supuesto General Alvear

En dicha jornada se desarrollarán las siguientes disciplinas:

Bochas, Truco, Mus, Sapo, Escoba de 15, Burako, Chinchón, Pentatlón, Coreografía Pop, y Lotería.

Agradecemos a todas las instituciones que han puesto a disposición sus instalaciones para poder desarrollar las competencias y la recepción de las delegaciones, y también agradecemos a las áreas que colaborarán ese día y al Sr Intendente municipal, Ramón José Capra por el gran apoyo.