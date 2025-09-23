La nueva deuda de Argentina bajo Milei y el historial de endeudamiento de Luis Caputo

La gestión económica de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, iniciada el 10 de diciembre de 2023, ha vuelto a colocar el tema de la deuda pública en el centro del debate. Con Luis «Toto» Caputo como ministro de Economía, se han tomado nuevas decisiones de endeudamiento, mientras persisten las discusiones sobre la sostenibilidad fiscal y el impacto de estas medidas.

A continuación, se analiza la nueva deuda contraída en 2025, el total acumulado durante la presidencia de Milei y el historial de endeudamiento bajo la gestión de Caputo, llega a los 72 mil millones de dólares.