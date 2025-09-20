Tragedia en Bolívar: un hombre murió al volcar con su camioneta durante el temporal

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 287, cerca de la localidad La Nicolasa. Se cree que el despiste fue provocado por el estado de la calzada en medio de las lluvias.

Un hombre murió al volcar con su camioneta en la Ruta 205, en la localidad bonaerense de Bolívar. (Foto: gentileza Diario La Mañana).

Un hombre de 67 años murió este sábado al volcar con su camioneta en la Ruta Nacional 205 durante el temporal que azotó la localidad bonaerense de Bolívar.

El accidente ocurrió esta mañana, a la altura del kilómetro 287, a pocos metros de La Nicolasa. La víctima es Edberto Rodolfo Fuentes, que viajaba solo y murió en el acto.

Fuentes policiales indicaron que Fuentes, que era de Bolívar, viajaba en dirección a Saladillo. El impacto fue tal que la camioneta quedó dada vuelta y en el lado contrario de la banquina en la que circulaba.

A pesar de que las causas exactas del vuelco aún estaban bajo investigación, la policía cree que el despiste ocurrió por el estado resbaladizo de la calzada.

A pesar de la llegada de los médicos, se constató que el conductor murió en el acto. (Foto: gentileza Presente Noticias).

Además de la policía local y los bomberos, una ambulancia acudió a la escena. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los médicos, no lograron salvar a la víctima.

También trabajaron agentes de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Minutos antes, ocurrió otro vuelco en la misma ruta y a pocos kilómetros de distancia. En este caso, un auto despistó a la altura de la localidad de Unzué, aunque nadie resultó herido.

Gentileza TN