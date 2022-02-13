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COMUNICADO DEL CLUB DE PESCADORES DEPORTIVOS “JUAN CARRILLO”

alvearvive 13 febrero, 2022 No hay comentarios

EL CLUB DE PESCADORES DEPORTIVOS “JUAN CARRILLO” COMUNICA EL FALLECIMIENTO DE SU SOCIO, MIEMBRO DE COMISIÓN DIRECTIVA Y COLABORADOR PERMANENTE JOSÉ “CHATO” TORRES Y ACOMPAÑA A SU FAMILIA EN ESTE DIFÍCIL MOMENTO.
“CHATO” HA DEJADO SU MARCA EN NUESTRA CASA, PUESTA DE MANIFIESTO EN CADA ACCIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS DE PESCA, LO QUE LO HIZO NO SOLO CONOCIDO SINO ADEMÁS MUY QUERIDO POR LOS “AMANTES DE LA TANZA” DE TODA LA REGIÓN.
QUE DIOS LE BRINDE SU PREMIO Y EL DESCANSO ETERNO!
GRACIAS QUERIDO “CHATO”. QEPD.

Jorge Mollica David Garrocho
Secretario Presidente

    Club de Pescadores Deportivos
                  "Juan Carrillo"

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