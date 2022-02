DURO DESCARGO EN SUS REDES DEL COMISARIO INSPECTOR SEBASTIÁN GUILLÉN GENERÓ LA ADHESIÓN DE MUCHOS VECINOS FLORENSES

ESTO DECÍA EL POSTEO QUE REALIZÓ El ALVEARENSE GUILLEN:

No tienen VERGÜENZA!!!!! Señores PADRES, de hijos irresponsables hasta la médula. No tienen un poquito de Vergüenza. No les da un poquitito de Vergüenza que sus hijos se comporten de esa manera. Que sean tan irresponsables hasta con ese llamado ilógico a la MUERTE!!! Cometiendo tales atrocidades arriba de una moto. Hoy todos fuimos testigos. No les da Vergüenza que su hija de 14 años ande ennancada de un Idiota sin respeto por la vida arriba de una moto en plena ruta creyendose un piloto de MotoGP!!!! No les da Vergüenza que ni siquiera se respete un sector donde trabajando los BOMBEROS VOLUNTARIOS, juntamente con la POLICÍA por un incendio sus hijos irresponsables disparando desaforados arriba de esos pedazos de fierros….. teniendo estos funcionarios que hacer malabares hasta para poder cumplir su tarea. No les da un poquito de Vergüenza que su hijo sea uno de esos!!!!!

O luego la faciiidad de palabras lo va a llevar a decir: La Policía no hace nada!!!

No Señor. A Usted que tiene un hijo así o una hija que ni sabe lo que hace pobrecita. Le digo que la Policía va a seguir trabajando hasta lo último!!!

Pero no quiero lamentos cuando tenga que avisarle que su hijo esta MUERTO!!!!

VERGÜENZA LES DEBERÍA DAR….

VERGÜENZA!!!!!

Gentileza: Las flores TV