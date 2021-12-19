TREMENDA ACTUACIÓN DE LOS INFANTILES DE BOCHAS EN MAR DEL PLATA

TREMENDO ORGULLO DE LA.ACTUACION DE LOS CHICOS ALVEARENSES DE Gral Alvear Bochas EN EL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA. LLEVAMOS REPRESENTACION EN 2 CATEGORIAS Y EN AMBAS LLEGAMOS A LA FINAL. EL SUB 9 CON BENICIO CAÑAS E ISIDRO LOPEZ SALOMON CON EDUARDO CAÑAS DE DT PERDIERON EN 3 LA FINAL CON LA PLATA Y EL SUB 12 CON BAUTISTA CALAS Y KEVIN CAÑAS SUAREZ CON EZEQUIEL CAÑAS DE DT LE GANO EN 1 TRES ARROYOS LA SEMIFINAL Y A LAS 1130 JUGARA LA FINAL CON NECOCHEA. VAMOS QUE SE PUEDE. VAMOS LAS BOCHAS DE GENERAL ALVEAR.