Gral Alvear Bochas VUELVE A SER CAMPEON PROVINCIAL DE MENORES

…EN SUB 12 EL EQUIPO QUE INTEGRAN BAUTISTA CAÑAS Y KEVIN CAÑAS SUAREZ CON EZEQUIEL CAÑAS DE DT LE GANARON 12 A 9 A NECOCHEA EN EL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA Y SE CONSAGRARON CAMPEONES PROVINCIALES. GRACIAS A LOS CHICOS, A EDUARDO Y EZEQUIEL CAÑAS QUE CON TODA LA PACIENCIA LOS ENTRENAN, A DARIO MERLO QUE SIEMPRE ESTA AL PIE DEL CAÑON PARA TODO, A LOS FAMILIAS DE TODOS LOS CHICOS QUE VIAJARON. LOGRAMOS A SU VEZ UN SUBCAMPEONATO PROVINCIAL SUB 9 CON BENICIO CAÑAS E ISIDRO LOPEZ SALOMON UN SALADILLENSE QUE SE SUMO A NUESTRO EQUIPO. GRACIAS A TODOS LOS ALVEARENSES QUE SE SUMARON A LAS TRANSMISIONES DE LOS PARTIDOS Y FUNDAMENTALMENTE EL AGRADECIMIENTO A LA FEDERACION DE LA PROVINCIA QUE ORGANIZA CON MUCHO ESFUERZO ESTOS TORNEOS PARA LOS PIBES. NO TIENEN IDEA LO QUE SIGNIFICA TODO EL TRABAJO QUE HAY QUE HACER PARA JUGAR UN PROVINCIAL. A TODAS LAS ASOCIACIONES QUE TRABAJAN CON CHICOS NUESTRAS FELICITACIONES. NOS VEREMOS PRONTO Y PROBABLEMENTE MUY CERCA DE NUESTRA CASA…