SE COMUNICA A TODOS LOS QUE DESEEN INSCRIBIRSE PARA LAS BECAS HABITACIONALES 2021, QUE DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION A PARTIR DEL 14/12/2020 EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR:
– FOTOCOPIA DE DNI DEL ALUMNO
– CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR O ANALITICO ESCUELA SECUNDARIA
– INSCRIPCION A LA CARRERA (PODRA PRESENTARLA EN DICIEMBRE O FEBRERO)
– PLAN DE ESTUDIOS
– FOTOCOPIA DNIO MADRE, PADRE O TUTOR
– FOTOCOPIUA RECIBO DE HABERES GRUPO FAMILIAR
POR CONSULTAS ACERCARSE A NUESTRA OFICINA UBICADA EN SAN MARTIN Y WALLACE O COMUNICARSE AL 2345506163 O 2345659330.
Comunicado de la Dirección de Educación
SE COMUNICA A TODOS LOS QUE DESEEN INSCRIBIRSE PARA LAS BECAS HABITACIONALES 2021, QUE DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION A PARTIR DEL 14/12/2020 EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR: