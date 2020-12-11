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Comunicado de la Dirección de Educación

alvearvive 11 diciembre, 2020 No hay comentarios

SE COMUNICA A TODOS LOS QUE DESEEN INSCRIBIRSE PARA LAS BECAS HABITACIONALES 2021, QUE DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION A PARTIR DEL 14/12/2020 EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR:
–          FOTOCOPIA DE DNI DEL ALUMNO
–          CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR O ANALITICO ESCUELA SECUNDARIA
–          INSCRIPCION A LA CARRERA (PODRA PRESENTARLA EN DICIEMBRE O FEBRERO)
–          PLAN DE ESTUDIOS
–          FOTOCOPIA DNIO MADRE, PADRE O TUTOR
–          FOTOCOPIUA RECIBO DE HABERES GRUPO FAMILIAR
 POR CONSULTAS ACERCARSE A NUESTRA OFICINA UBICADA EN SAN MARTIN Y WALLACE O COMUNICARSE AL 2345506163 O 2345659330.

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