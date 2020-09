Programa Acompañar: Cómo acceder al bono de $17.000 que entrega Anses

Este viernes fue presentado el nuevo Programa Acompañar, una ayuda económica para personas que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes el Programa Acompañar, una ayuda económica para aquellas personas que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género, con el fin de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+.

La titular de Anses, Fernanda Raverta, quien también estuvo presente en el acto, indicó: “Somos un Gobierno que siempre va a estar cerca de manera inteligente y empática de quienes lo necesitan. Una Argentina libre de violencias es sin duda nuestro objetivo”.

Cuál es el monto del plan

Consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir cerca de $17.000.

Por cuánto tiempo se podrá cobrar el Programa Acompañar

Con el fin de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, la prestación se abonará durante seis meses consecutivos.

Requisitos del Programa Acompañar

Podrán acceder al beneficio: