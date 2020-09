CELLILLO SOBRE LA CARGA DE DATOS EN LA PROVINCIA: “EL ANUNCIO COMBINA NEGLIGENCIA GRAVE E INSENSIBILIDAD”

Luego del anuncio sobre la nueva modalidad de carga de datos de contagios y muertes que presentó el gobierno provincial, el Vicepresidente II del Senado bonaerense, Alejandro Cellillo, manifestó: “Estamos ante la presencia de una absoluta irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo. El anuncio de hoy combina una negligencia grave con insensibilidad”.

En tanto, el senador y médico radical afirmó sobre los nuevos números: “3.500 fallecidos es una cifra escalofriante. Estamos hablando de añadir 23% de nuevas muertes en el total país desde el inicio de la pandemia”, y Cellillo cuestionó: “¿Este anuncio significa que estuvieron tomando decisiones durante 6 meses basados en información incorrecta? ¿Con qué argumento se explican entonces la cuarentena, el esfuerzo de los médicos, las Pymes cerradas, tanto sacrificio?”

Finalmente, el legislador alvearense expresó: “Entendemos que no es sencillo y la pandemia tomó por sorpresa a todos, pero esto demuestra que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias”, y concluyó: “Sin información precisa no hay diagnóstico posible”.