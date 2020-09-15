EL JINETE ALVEARENSE QUE RECORRE EL PAIS

MARCOS VILLAMIL PASO POR HUANGUELEN, VIENE DE ALVEAR, SE VA A USUAHIA Y LUEGO A JUJUY. Y QUE ES LO CURIOSO? L HACE A CABALLO, CON 3.
AYER PASO POR NUESTRA COMUNIDAD (HUANGUELEN) Y FUE RECIBIDO POR MUCHA GENTE, QUE AL ESCUCHAR LA ENTREVISTA POR UNIVERSAL SE FUE ACERCANDO A CONOCERLO, OFRECERLE REGALOS Y HASTA LO INVITARON A ALMORZAR, LUEGO TOMO RUMBO HACIA CORONEL SUAREZ, PERO A POCOS KILOMETROS DE HUANGUELEN, HIZO NOCHE EN LA ESTANCIA «LA JACINTA» QUE LO AGAZAJARON CON UN ASADO Y GUITARREADA.
EL TIEMPO DEJARA SU HUELLA, Y ESTE JOVEN DEJO SU SELLO Y SE LLEVO UN RECUERDO INOLVIDABLE DEL «LUCERO DEL ALBA”
Gentileza: Leandro Villar de FM Universal Huanguelen