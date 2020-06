Ricardo Albano: “No se cuales son los Comerciantes con los que habla el Intendente para tomar esas medidas”

En la mañana del martes, Ricardo “Paisa” Albano, Líder del Bloque de la oposición en el HCD de Gral. Alvear visitó los estudios de VIVE FM 102.5 y habló de varios temas importantes.

Sin dudas uno de ellos fue el cierre de los comercios a las 18 hs. Esto decía:

“El tema del cierre de los comercios a las 18 hs., la verdad aún no se entiende, como si el Virus saliera en Gral. Alvear a partir de las 18 hs.”

“Yo he hablado con un montón de comerciantes Locales, que me piden diariamente que manifieste esta inquietud y se las pase a Alaniz para que las vuelque en la reunión del Comité de Crisis, incluso ayer hable con un contador, quien me dijo que decenas de comerciantes le pidieron que eleve una nota a la Municipalidad pidiendo al menos 2 hs. más de apertura en los comercios, fundamentalmente las despensas.”

“Vos sabes lo que es esas dos hs. de 6 a 8 de la noche en una despensa, es la ganancia diaria, ya que las despensas se ven muy afectadas, porque la gente siempre se olvida de comprar algo y va a la despensa, etc. También me contaba que los comerciantes le decían que el sábado previo al día del Padre, que se extendió el horario hasta las 20 hs., fue impresionante como se notó el crecimiento en las ventas, y yo te lo puedo decir porque soy comerciante.”

“Incluso creo que los domingos a la tarde, Las despensas, al menos las despensas podrían abrir, eso generaría un incremento en sus ventas, ya que se ven muy afectados en este momento.”

“Yo escuché los otros días al Intendente decir que el horario de cierre a las 18 hs. estaba bárbaro y que lo había consensuado con los comerciantes y que ellos estaban super contentos con ese horario. La verdad, No se cuales son los Comerciantes con los que habla el Intendente para tomar esas medidas, porque de todos los que yo he hablado y hablo todos los días, nadie está de acuerdo con ese horario, es más, todos están pidiendo al menos dos horas más.” Enfatizó Albano.-