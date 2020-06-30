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JUAN DOMINGO PERON 1974 – 01 DE JULIO DE 2020.

alvearvive 30 junio, 2020 No hay comentarios

EL PARTIDO JUSTICIALISTA LEALTAD PERONISTA, RECUERDA  EL 46° ANIVERSARIO  DE LA DESAPARICION FISICA DE QUIEN FUERA  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ARGENTINOS, EL GENERAL JUAN DOMINGO PERON .EN LA ACTUALIADAD AUN SE RECUERDA EL SIGNIFICATIVO CAMBIO QUE EXISTIO EN EL PAIS APARTIR DE LA CREACION DE DERECHOS, PUSO EN MARCHA POLITICAS EN SALUD ,VIVIENDA,TRABAJO, EDUCACION, EN ESTE ULTIMO ITEM CONSTRUYO MILES DE ESCUELAS Y DISPUSO QUE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES SEAN GRATUITAS PARA TODOS.POR LO EXPUESTO LOS PERONISTAS RESALTAMOS LA CAPACIDAD, DECISIÓN, Y VISION,DE ESTADISTA DE JUAN  D PERON QUE LOGRO INCORPORAR EN LA SOCIEDAD UNA VERDADERA JUSTICIA SOCIAL Y QUE LOS SECTORES MAS DESPROTEJIDOS ACCEDIERAN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y DE ESA FORMA TENER UNPAIS MAS IGUALITARIO.

                     – PARTIDO JUSTICIALISTA LEALTAD PERONISTA –

GUSTAVO HERRERA                                                   GAUDENCIO FERNANDEZ

SECRETARIO GENERAL.                                                        PRESIDENTE.                                                                                                                                           

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