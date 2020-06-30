JUAN DOMINGO PERON 1974 – 01 DE JULIO DE 2020.

EL PARTIDO JUSTICIALISTA LEALTAD PERONISTA, RECUERDA EL 46° ANIVERSARIO DE LA DESAPARICION FISICA DE QUIEN FUERA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ARGENTINOS, EL GENERAL JUAN DOMINGO PERON .EN LA ACTUALIADAD AUN SE RECUERDA EL SIGNIFICATIVO CAMBIO QUE EXISTIO EN EL PAIS APARTIR DE LA CREACION DE DERECHOS, PUSO EN MARCHA POLITICAS EN SALUD ,VIVIENDA,TRABAJO, EDUCACION, EN ESTE ULTIMO ITEM CONSTRUYO MILES DE ESCUELAS Y DISPUSO QUE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES SEAN GRATUITAS PARA TODOS.POR LO EXPUESTO LOS PERONISTAS RESALTAMOS LA CAPACIDAD, DECISIÓN, Y VISION,DE ESTADISTA DE JUAN D PERON QUE LOGRO INCORPORAR EN LA SOCIEDAD UNA VERDADERA JUSTICIA SOCIAL Y QUE LOS SECTORES MAS DESPROTEJIDOS ACCEDIERAN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y DE ESA FORMA TENER UNPAIS MAS IGUALITARIO.
– PARTIDO JUSTICIALISTA LEALTAD PERONISTA –
GUSTAVO HERRERA GAUDENCIO FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL. PRESIDENTE.