Ricardo Albano: “Las medidas fueron aplicadas antes de que pasen por el HCD”

El Concejal del Frente de Todos Ricardo Albano, luego de la Publicación de Alvear Vive, sobre la aprobación del Bloque de Concejales Peronistas a las medidas adoptadas por el Municipio sobre el Covid 19, fundamentalmente al horario de cierre de Comercios Locales y posterior pedido de que esos horarios se extiendan, esto nos dijo:

“La verdad es que las medidas que implementó el Municipio sobre el Covid 19 y fundamentalmente sobre los horarios de cierre de los comercios, fueron decididas por el “Famoso” Comité de Crisis, el cual no integra ninguna persona de diferente color Político que el Gobierno Local y además fueron implementadas antes de pasar por el Concejo Deliberante. No nos olvidemos que el 27 de este mes terminan estas medidas implementadas por el Gobierno Nacional, o veremos que pasa, pero el decreto sobre las medidas que se implementaron en Gral. AQlvear, nos llegó a nosotros el martes y las medidas se implementaron hace semanas.”

“La realidad, es que la aprobación de ese decreto fue una medida formal, a algo que ya se había implementado y que está en curso, cosa que no consultaron, ni pasaron por el Concejo antes.”

“Es por eso que queda como que aprobamos y luego pedimos extender el horario, es que las medidas ya habían sido tomadas sin consultar. “

“La idea es que se comience a partir de la próxima semana a extender los horarios de cierres en los comercios y también deliveris, para que no se mueran muchos almacenes y casas de comidas y para que la gente no se amontone, porque acotar los horarios es generar más amontonamiento en los comercios y dejas sin por comprar a mucha Gente que trabaja en la Unidad y sale tarde, o quienes trabajan en las granjas y salen a las 18 hs. y tras eso, el domingo todo cerrado.”

“Este pedido es a título personal, yo Albano como Concejal, ya que tampoco se ha hecho un pedido desde el Bloque, yo lo estoy diciendo e hice el pedido al Intendente Capra y a la Presidenta del HCD, quien integra “La mesa chica” del “Famoso” Comité de crisis.

Ya que no somos convocados, al menos quiero llevar la inquietud de cientos de Familias para que la consideren y se pueda poner en marcha a partir de la semana próxima.

“Cabe destacar, que también le pedí al Intendente que alquile todos los hoteles Locales, ya que están cerrados y sean lugares donde podemos tener Alvearenses que tengan que cumplir aislamiento y no lo hagan en el hospital, o en sus casas para que no se transmita el contagio. Es más yo me ofrecí a alquilar uno de los Hoteles, con Personas que me ayudarán a pagar y los demás que los pague el Municipio. Me parece, una muy buena medida, ya que tenemos que estar prevenidos y preparados.”

Fueron las palabras del Concejal Ricardo Albano, quien parece ser el único Concejal Peronista activo y preocupado por la situación actual.-