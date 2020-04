Insólito: Concejales aprobaron el decreto y ahora piden lo contrario

El accionar de los Concejales del Justicialismo Local, realmente no nos sorprende. Aprobaron por Unanimidad un decreto y ahora salen a los medios a pedir lo contrario.

Se trata de los cierres y aperturas de Comercios en Gral. Alvear, decreto que fue tratado en Sesión ordinaria el pasado martes en el HCD de nuestra Ciudad, el cual fue enviado por el Concejo Deliberante y esto decía:



Aprobado por Unanimidad.

4039-15069/20 Elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

Convalídase el Decreto Nº 161/2020 referente a Modificaciones de los horarios de comercios y nuevas medidas implementadas (COVID/10)

Pero parece que ahora no están de acuerdo con los horarios establecidos y lo piden a través de algunos medios.

El tema es analizar los decretos, ver y rever los temas a tratar, considerar con buen criterio si lo que se pide favorece a la Comunidad, o bien a un sector, etc., y luego aprobarlo, o desaprobarlo en la Sesión y defendiendo las ideas y fundamentalmente a la Gente que los votó, y no a la semana salir a borrar con el codo, lo que escribieron con la mano. No se olviden que están cobrando flor de sueldo, en una etapa donde hay gente que no tiene para comer.

Lamentablemente el Justicialismo, nuevamente deberá poner sobre la mesa y a consideración del Pueblo Peronista, si las Personas que hoy ocupan las bancas en el HCD son quienes los representan.-