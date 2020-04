Filas Interminables en comercios: Por la restricción horaria y el cierre total del domingo

Lamentablemente, vemos todas las tardes como en cada supermercado, almacén, panadería, etc., se llenan las veredas de personas haciendo fila para ingresar a comprar.

No hay dudas, que esto se debe a la restricción horaria de todos los días y el “famoso” cierre de TODO los días domingos, medida que realmente no se entiende, pero bueno, es la realidad de Gral. Alvear.

Entendemos que las medidas adoptadas por el comité de crisis local, se han tomado con la mayor buena voluntad posible, pero a nuestro humilde entender hay muchas cosas que se deberían revisa, por ej. :

Cierre total de Comercios días domingo

Cierre de comercios a las 18 hs.

Abrir locales solo para cobrar y no para vender

Comercios y lugares de pago solo tres días en la semana 4 hs.

En fin, creemos que habría que “ajustar” algunas medidas y por ahí tomar otras, como por ej.:

Arco sanitario (Desinfección de vehículos)

No ingreso de vehículos a la Planta urbana (Que dejen mercadería en la entrada a la Ciudad y cada comercio va a buscar), etc.

Son ideas que los propios Alvearenses nos van “tirando” que se pueden adoptar y lograr que así los Ciudadanos de nuestra Ciudad estemos protegidos ante el Covid19 y además, no estemos tan juntos haciendo filas por todos lados, todos los días.-