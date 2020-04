Comerciante Alvearense: “Con estas medidas nos están matando”

Un conocido Comerciante Local, dialogó con Alvear Vive, respecto a las últimas medidas adoptadas por el “Famoso” Comité de Crisis Local y esto decía.

“La verdad, estas medidas que tomó el Municipio nos está Matando de a poco, es una agonía diaria hasta que no tengamos un solo peso más para pagar las cuentas y tener que cerrar las persianas.”

“Vos fijate, como está el negocio, todo cercado para que la Gente haga una fila para pagar las cuotas y no le podemos vender nada. Ja, a vos te parece, mirá la gente toda la que está es para pagar las cuotas, pero no le podemos vender. No esto es una cosa de locos, nos vamos a cagar fundiendo todos y teniendo que cerrar uno tras otro”.-

“Lamentablemente si no toman medidas como la Gente, esto se termina para nosotros. Y no se que vamos a hacer después.”

Fueron las palabras de un conocido Comerciante Alvearense, que con lágrimas en sus ojos, ve como el negocio se derrumba.-