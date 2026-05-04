BOCHAS: SALADILLO CAMPEON ZONAL

En una ajustada definición Bochín Club de Saladillo venció 15 a 14 a Jovenes de nuestra ciudad y se quedo con la primer final que le aseguró su lugar en el Campeonato Provincial de Clubes Campeones en Lobos dentro de quince días



En un encuentro cambiante donde primero en local ganaba 7 a 0 en dos manos, Alvear lo dio vuelta 10 a 7 en cuatro, lo recuperó Saladillo 12 a 10 y luego de una mano donde los nuestros descuentan una, se encontaron con la posibilidad de ganarlo desde el arrime con dos ultimas bochas donde quedaron en 14 y a la vuelta el equipo de Roberto Ferino, Ezequiel Villafañe y Leonardo Gimenez con Walter Tolosa de suplente y Mario Otero de DT lo definieron a su favor contra Ezequiel Cañas, Emanuel Berdesegar, Emanuel Aguirre, Eduardo Cañas y Oscar Cancela. Para llegar a esa instancia primero le había ganado en 12 a Juventud Deportiva de Las Flores y en 14 a Pedernales de 25 de Mayo que a primera hora había sido el verdugo de Jovenes por 15 a 11 recuperándose nuestro equipo venciendo en 1 a los florenses y luego en 2 a los veinticinqueños pero estando obligando a vencer dos partidos a los locales para llegar al Provincial YA HAY UN FINALISTA En la tarde del domingo se jugó la primer semifinal del Torneo de Parejas de 3ra categoría entre los equipos de Sarmiento de Tapalqué y allí el A de equipos A de Eduardo Rosales y Jose Salias con Rodolfo Amores de suplente vencio en 4 al E de Jose Luis Cardoso y Guillermo Mancione se aseguró el lugar en la definción donde serán locales ante el representante de Alvear FC que saldrá esta noche desde las 20 horas en el encuentro que se jugará en la cancha de la calle Vicente Lopez entre los equipos A de Hernán Martin y Bernardino Kelly y el H de Oscar Pereyra y Martin Ortiz. LOS SPONSOR El agradecimiento a quienes nos acompañan en nuestra actividad todo el año que son: Construcciones Marano de Emmanuel Marano consulta tu presupuesto y paga tu obra hasta en 15 cuotas al 2344 467032, Raúl y Leonel Ruiz Negocios Ganaderos, Haciendas – Campos – Transportes, teléfonos 2345 681174 y 2345 478163 con mail rruizalvear@hotmail.com , TECNIREP Repuestos y Accesorios para Automotores representante de Taranto, VMG, Corven, SKF y Bracco desde Alsina 701 con teléfono 2344 481313 y mail tecnirepsa@hotmail.com , Orella SRL Consignatarios de Hacienda y ANGO de Andrea Gorosito y Martin Albo, Elaboración de Empanadas Caseras por pedido. Encargalas al 2345 533127.