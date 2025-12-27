El Intendente Capra se reunió con Augusto Frontini preocupado por la provisión de agua ante las altas temperaturas

El Intendente Municipal Ramón José Capra, ante las altas temperaturas que se registran en nuestra ciudad, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con Augusto Frontini, representante de ABSA.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de fortalecer la provisión de agua potable para todos los hogares de la localidad y se analizaron, entre otros temas, el avance de la obra de la compuerta y el desarrollo de la nueva planta de abastecimiento que lleva adelante la empresa.

Asimismo, desde el Departamento Ejecutivo Municipal se informa que la obra de ampliación de la red de agua en Villa Belgrano se encuentra muy próxima a concluirse, con un 90 % de avance, lo que permitirá mejorar el servicio en ese sector de la ciudad.

Finalmente, se solicita a toda la comunidad hacer un uso responsable del agua, con el objetivo de cuidar este recurso esencial y garantizar su disponibilidad para todos los vecinos