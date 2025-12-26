Los combustibles subieron más del 40% en 2025 y superaron a la inflación: impacto en los precios

Durante 2025, los precios de los combustibles registraron aumentos por encima de la inflación, impulsados por la devaluación, los impuestos y los biocombustibles. Informes privados analizaron el impacto del nuevo esquema cambiario, la baja del crudo y las perspectivas para 2026.

A lo largo de 2025, los precios de los combustibles acumularon incrementos superiores al 40%, un porcentaje que superó ampliamente a la inflación anual, estimada en torno al 30%. Las subas respondieron a una combinación de factores locales e internacionales, entre los que se destacaron la evolución del tipo de cambio, el aumento de los impuestos y los mayores costos de los biocombustibles.

Según un informe elaborado por Montamat & Asociados, “en los surtidores los precios acumularon un incremento mayor al 40% durante el año 2025, superando la inflación acumulada, aunque también esto estuvo influenciado por la volatilidad del mercado”.

El estudio remarcó que la política de cambios de precios según la demanda, la ubicación geográfica y el horario continuó vigente, en especial en la red de estaciones de servicio de YPF, lo que generó variaciones semanales e incluso diarias en los valores al público.

En el acumulado de diciembre, el ajuste mensual llegó a superar el 4% a nivel nacional. De acuerdo al mismo reporte, “los incrementos a lo largo del año apuntaron a compensar las subas del tipo de cambio (41%), el biodiesel (67%), el bioetanol (37%) y los impuestos a los combustibles (52%), dando como resultado incrementos por encima de la inflación (31%)”.

Precios y paridad de importación

Tras la sucesión de aumentos, los precios de los combustibles quedaron algo por encima de sus paridades de importación. En diciembre, el valor de las naftas grado 2, correspondientes a los productos premium, se ubicó en promedio un 9% por encima de su paridad a nivel país. En el caso del gasoil, el precio quedó levemente por encima, en menos del 1%, lo que fue interpretado como un valor prácticamente en paridad.

Este escenario derivó en el anuncio de una baja de precios por parte de YPF. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, informó la semana pasada que la petrolera aplicaría una reducción del 2% en los valores de los combustibles. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, explicó al referirse a la estrategia de actualización gradual.