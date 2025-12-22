Frustran el ingreso de estupefacientes a la Unidad Penitenciaria Nº 30 de General Alvear

El Servicio Penitenciario Bonaerense informó que este domingo 21 de diciembre se logró frustrar el ingreso de sustancias estupefacientes a la Unidad Penitenciaria Nº 30 de General Alvear, como resultado de los estrictos controles de requisa que se realizan de manera permanente durante el régimen de visitas.

Según se detalló oficialmente, el personal femenino afectado al sector de Visita llevó adelante procedimientos de requisa corporal visual y control de prendas, durante los cuales se detectaron sustancias prohibidas que intentaban ser introducidas al establecimiento carcelario por dos mujeres a sus familiares privados de libertad.



Los controles permitieron advertir la presencia de una sustancia blanca compatible con clorhidrato de cocaína y, en otro procedimiento, de una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, además de otra sustancia blanca de similares características a cocaína.

De inmediato se dio intervención a la Policía Comunal de General Alvear, que procedió al secuestro de la totalidad de las sustancias incautadas y a la realización de los correspondientes pesajes.

Como resultado, se constató el hallazgo de más de 20 gramos de una sustancia compatible con cocaína en uno de los casos, mientras que en el segundo procedimiento se incautaron más de 11 gramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana y una cantidad adicional de sustancia compatible con cocaína.



Desde la institución destacaron que estos procedimientos forman parte de una política sostenida de prevención y control, orientada a evitar el ingreso de elementos y sustancias prohibidas a las unidades penitenciarias, con el objetivo de preservar el orden interno, la seguridad de las personas privadas de la libertad, del personal penitenciario y de quienes concurren a los establecimientos.

En ambos casos se iniciaron causas judiciales por infracción a la Ley 23737.

