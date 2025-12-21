Hermoso acto de fin de curso de la Escuela 27

El pasado viernes en horas de la mañana y con la presencia de las Inspectoras de educación y educación especial Adriana Mobilia y Guillermina Posse respectivamente,os consejeros escolares de Fuerza Patria Silvina Diaz y Augusto Cousté, directivos, docentes, auxiliares, familiares y alumnos, se llevó a cabo el acto de fin de curso y entrega de diplomas a los flamantes egresantes.

Un emotivo acto que refleja un gran año de trabajo, dedicación y compromiso.

Felicitaciones a todos.

