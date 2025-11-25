ABSA informa que hoy martes se iniciará el recambio de la unidad filtrante N°3 de la Planta Potabilizadora de agua de General Alvear, que significa una inversión superior a los $116.000.000 + IVA

Los trabajos se dividirán en dos etapas: la remoción del módulo existente y el montaje del nuevo equipamiento, y se extenderán por un plazo de 25 días.

Durante todo el proceso, y por la desafectación de esta unidad, se producirá menor caudal de agua, consecuentemente se registrará baja presión en la red de la localidad y en el abastecimiento a la Unidad Penal 30.

Ante ello, se requiere a la comunidad en su conjunto extremar el cuidado del agua de red disponible, migrando a un consumo solidario que priorice la hidratación, y al mismo tiempo evite instancias como riego; lavado de veredas, de autos; y todo otro uso que signifique derroche del recurso.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.