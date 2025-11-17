Más Noticias Últimas Noticias

HOY LUNES, DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA EN EL HCD

alvearvive 17 noviembre, 2025

ORDEN DEL DÍA
Comunicamos los temas que serán
tratados en la DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 2025, para el día 17 de
NOVIEMBRE de 2025 a las 19:30 hs. en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas”.

  1. Consideración de Actas Nº 841-842-846/2025.-
  2. Correspondencia
  3. Expte. Nº 4039-17355/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:
    Convalidación permiso de uso suscripto e/Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
    Aires y la Municipalidad de general Alvear.-
  4. Expte. Nº 4039-17301/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:
    Licitación Pública Nº 02/2025 Remodelación para Centro Universitario.-
  5. Expte. Nº 4039-17301/2025 Bis presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:
    Licitación Pública Nº 03/2025- Segundo llamado-Remodelación para Centro Universitario.-
  6. Expte. Nº 4039-17365/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:
    Aprobación pliegos de bases y condiciones para la concesión del buffet Pileta Municipal.-
  7. DICTAMENES
  8. Proyecto de Ordenanza del Bloque Comisión Familia, Tercera Edad y Discapacidad
    referente a: Modificación Ordenanza Nº 1955/2015.-
  9. Proyecto de Comunicación del Bloque UxP referido a : Solicitando al Ejecutivo
    Municipal informe situación del otorgamiento de Créditos con fines Productivos.-
  10. Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Incorporar
    al Programa Municipal “Empleo Joven Alvear” la plataforma digital “AlvearLab”.-
    Escuela de Educación Técnica Nº1.-
    11.Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Creación de
    un registro distrital de mascotas.- Escuela de Educación Secundaria Nº 4.-
  11. Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a : Solicitando
  13. al área correspondiente de la señalización correspondiente al área de ESCUELA en
  14. la inmediaciones del Establecimiento del Anexo 3011.- Escuela Secundaria Nº1
  15. Anexo 3011.-
  16. 13.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitar al
  17. DE, a través de la Dirección de Educación y Cultura, la investigación de personajes
  18. significativos nacidos o que hayan transcurrido gran parte de su vida en la ciudad,
  19. nombres de plantas o lugares distintivos para realizar una lista para votar. Escuela
  20. de Educación Secundaria Nº 1.-
  21. 14.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitando al
  22. DE arbitre los medios para que todos los alumnos del Nivel Secundario del distrito
  23. puedan participar al Modelo ONU llevado a cabo en la ciudad de La Plata.- Bloque
  24. ICAM.-
  25. 15.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitando
  26. al DE arbitre los medios para la realización de un sistema de drenaje en la Avenida
  27. papa Francisco.- Bloque ICAM.-
  28. 16.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitando
  29. al DE el pintado del cordón en calle Alsina entre Sarmiento y San Martin, donde se
  30. ubica la sede de Bomberos Voluntarios.- Escuela de Educación Agraria.-
  31. Julio Fabrizio Criado
  32. Presidente HCD
  33. General Alvear (B.A.)