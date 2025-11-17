HOY LUNES, DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA EN EL HCD

ORDEN DEL DÍA

Comunicamos los temas que serán

tratados en la DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA 2025, para el día 17 de

NOVIEMBRE de 2025 a las 19:30 hs. en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas”.

Consideración de Actas Nº 841-842-846/2025.- Correspondencia Expte. Nº 4039-17355/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:

Convalidación permiso de uso suscripto e/Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos

Aires y la Municipalidad de general Alvear.- Expte. Nº 4039-17301/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:

Licitación Pública Nº 02/2025 Remodelación para Centro Universitario.- Expte. Nº 4039-17301/2025 Bis presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:

Licitación Pública Nº 03/2025- Segundo llamado-Remodelación para Centro Universitario.- Expte. Nº 4039-17365/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a:

Aprobación pliegos de bases y condiciones para la concesión del buffet Pileta Municipal.- DICTAMENES Proyecto de Ordenanza del Bloque Comisión Familia, Tercera Edad y Discapacidad

referente a: Modificación Ordenanza Nº 1955/2015.- Proyecto de Comunicación del Bloque UxP referido a : Solicitando al Ejecutivo

Municipal informe situación del otorgamiento de Créditos con fines Productivos.- Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Incorporar

al Programa Municipal “Empleo Joven Alvear” la plataforma digital “AlvearLab”.-

Escuela de Educación Técnica Nº1.-

11.Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Creación de

un registro distrital de mascotas.- Escuela de Educación Secundaria Nº 4.- Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a : Solicitando al área correspondiente de la señalización correspondiente al área de ESCUELA en la inmediaciones del Establecimiento del Anexo 3011.- Escuela Secundaria Nº1 Anexo 3011.- 13.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitar al DE, a través de la Dirección de Educación y Cultura, la investigación de personajes significativos nacidos o que hayan transcurrido gran parte de su vida en la ciudad, nombres de plantas o lugares distintivos para realizar una lista para votar. Escuela de Educación Secundaria Nº 1.- 14.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitando al DE arbitre los medios para que todos los alumnos del Nivel Secundario del distrito puedan participar al Modelo ONU llevado a cabo en la ciudad de La Plata.- Bloque ICAM.- 15.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitando al DE arbitre los medios para la realización de un sistema de drenaje en la Avenida papa Francisco.- Bloque ICAM.- 16.Proyecto de Resolución del Concejo Deliberante Juvenil referido a: Solicitando al DE el pintado del cordón en calle Alsina entre Sarmiento y San Martin, donde se ubica la sede de Bomberos Voluntarios.- Escuela de Educación Agraria.- Julio Fabrizio Criado Presidente HCD General Alvear (B.A.)