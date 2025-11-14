General Alvear: un megaoperativo de control dejó tres aprehendidos y más de 140 intervenciones

En la tarde/noche del jueves 13 de noviembre, la Jefatura de Seguridad Comunal de General Alvear realizó un megaoperativo en el cruce de las rutas 51 y 61, a la altura del Destacamento de Seguridad Vial I. El dispositivo se enmarcó en una Orden de Servicio Especial orientada a la interceptación vehicular selectiva y al control de faltas e ilícitos en general. En el mismo participaron las distintas dependencias locales, Estación de Policía Comunal, Policía Vial 1, CPR, GAD, el Centro de Despacho de Emergencias 101 y la Comisaría de la Mujer. Durante el operativo se identificaron más de 79 personas y se interceptaron 65 vehículos. Además, se labró una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 por falta de seguro obligatorio. Por otra parte, fueron aprehendidas tres personas: una de ellas por poseer un pedido de captura activa y otras dos por infracción a la Ley de estupefacientes nro. 23.737.















