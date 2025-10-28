URGENTE: Detención de un joven en General Alvear por orden judicial

En horas de la tarde del lunes 27 de octubre, personal de la Estación de Policía Comunal de General Alvear, junto a efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevaron a cabo un operativo en el marco de una orden de servicio especial que culminó con la detención de un joven de 22 años. El procedimiento tuvo lugar en la vía pública, donde los uniformados, tras realizar diversas recorridas por los lugares que el sujeto solía frecuentar, lograron interceptarlo y detenerlo en cumplimiento de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul. La medida judicial se encuentra relacionada con una causa por los delitos de “Daño, Violación de Domicilio, Privación Ilegal de la Libertad Agravada y Lesiones Leves Agravadas, todos en concurso real”, con intervención de la Fiscalía N° 20 de General Alvear. Tras su aprehensión, el individuo fue notificado de sus derechos, examinado por el médico de guardia y trasladado a los calabozos de la seccional local, donde permanece a disposición de la justicia. En la mañana de este martes fue indagado por la fiscalía interviniente y, por el momento, continúa detenido.