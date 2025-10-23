Cellillo: “Este domingo votá para terminar con la polarización”

El senador de la Séptima Sección Electoral, Alejandro Cellillo, pidió votar a Juan Manuel López y Elsa Llenderozas

“Este domingo 26 de octubre tenemos una nueva oportunidad de elegir el rumbo que queremos para nuestro país y para la provincia de Buenos Aires”, manifestó Cellillo. Asimismo, agregó: “Por eso, quiero invitarlos a acompañar con su voto a los candidatos de la Coalición Cívica ARI, la lista encabezada por Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas”.

El legislador radical expresó: “Creemos que es el momento de comenzar a construir una Argentina más racional y más justa, sin resignar los valores de la República”. Y añadió: “Estamos a tiempo de hacer historia con un voto que sirva, que sume, y que supere la polarización que tanto daño nos ha hecho como sociedad”.

“Este domingo, votemos Coalición Cívica ARI”, finalizó Cellillo.