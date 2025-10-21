Ciclista Alvearense medalla de Bronce en Paraguay!

Se está disputando el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista para las categorías Máster, en el velódromo de Luque, Asunción Paraguay, que se desarrolla los días 20 a 26 de octubre del corriente.

Fueron 96 el total de ciclistas Argentinos que hasta allí viajaron a disfrutar y disputar de dicha contienda.

Y en el primer día de competencias ya un Alvearense obtuvo una destacadisima labor , quedandose en el tercer escalon del podio.

Lucas Manzor de la categoría Máster B 1, en la especialidad de persecución por equipos, juntos a otros dos compañeros de la provincia de BS AS. Representando a la Argentina, logran esta destacadisima participación e importante resultado.

Las pruebas continúan desenvolviendose a lo largo de la semana y el Alvearense volverá a participar en otra disciplina.

Desde este medio felicitaciones a Lucas por el logro obtenido y su familia por el acompañamiento y apoyo para la difícil preparación que implica esta competencia.