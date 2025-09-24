Más Noticias Últimas Noticias

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

alvearvive 24 septiembre, 2025

La familia reconoció a las tres jóvenes que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza. Hay cuatro detenidos.

  • Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas en La Matanza.
  • Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes por la noche subiéndose a una camioneta blanca en el oeste del conurbano.
  • La Policía Bonaerense encontró los tres cuerpos este miércoles en Florencio Varela.
  • Hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el sur del conurbano bonaerense.
  • La camioneta blanca a la que se subieron el viernes por la noche apareció prendida fuego este mismo miércoles.

