La familia reconoció a las tres jóvenes que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza. Hay cuatro detenidos.
- Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas en La Matanza.
- Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes por la noche subiéndose a una camioneta blanca en el oeste del conurbano.
- La Policía Bonaerense encontró los tres cuerpos este miércoles en Florencio Varela.
- Hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el sur del conurbano bonaerense.
- La camioneta blanca a la que se subieron el viernes por la noche apareció prendida fuego este mismo miércoles.