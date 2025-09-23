SE LLEVÓ A CABO LA DÉCIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL HCD

ORDEN DEL DÍA

Comunicamos los temas que fueron tratados en la DÉCIMA CUARTA SESION ORDINARIA 2025, para el día 22 de SEPTIEMBRE de 2025 a las 19:30 hs. en la Sala de Sesiones “Héroes de Malvinas”. El resultado de la misma es el siguiente: Correspondencia A.-Solicitud de Licencia de la Concejal Romanela Fernández, aprobada por unanimidad, asumió el Concejal Nahuel Almendros en su reemplazo. B.-Lectura de Contestación del Departamento Ejecutivo a la Comunicación Nº 321/2025, sobre el actual funcionamiento del Área de Salud Mental del Municipio. Expte. Nº 4039-17287/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: “Subasta Pública – Ejercicio 2025.- Tratado sobre tablas, aprobado por mayoría. Expte. Nº 4039-17313/2025 presentado por Depto. Ejecutivo Municipal referente a: Convalidación de contrato de locación suscripto entre Francisco A. Larocca y la Municipalidad de General Alvear.- Tratado sobre tablas, aprobado por unanimidad. DICTAMENES A.- Expediente N° 4039-17129/2025, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, referido a: “CONVALIDACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EXCEDIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2024”. Aprobado por Mayoría. B.- Expediente N° 4039-17260/2025; presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, referido a: “Modificación de la Ordenanza N° 2135/2018 – Espacio de Primera Infancia”. Aprobado por Unanimidad. Proyecto de Ordenanza del Bloque UxP, referido a “Creación de un Mercadito Central Comunitario”. Girado a la Comisión de Educación y Cultura, Legislación y Reglamento. Proyecto de Resolución del Bloque UxP, referido a “Repudio al Veto Presidencial sobre la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina (Ley 27.796 – Ley Garrahan)”. Tratado sobre tablas. Aprobado por Unimidad. Proyecto de Resolución del Bloque UxP, referido a “Repudio al Veto Presidencial a la Ley Financiamiento Educativo (Presupuesto Universidades)”. Tratado sobre tablas. Aprobado por Unanimidad. Sin otro particular saludo a Uds atte. Julio Fabrizio Criado Presidente HCD General Alvear (B.A.)