Hernán Ponce: “No trabajamos para cerrarla, trabajamos para que la Escuela 19 siga abierta”

Conferencia del Inspector Jefe Distrital de Saladillo.

El propósito de la conferencia es poder llevar tranquilidad a la comunidad educativa de EP19 expresándoles que la Escuela no está cerrada y que junto a la Inspectora Jefa Regional, Fernanda Catullo, el equipo de inspectores y yo, que ocupo el cargo de Inspector Jefe Distrital desde el mes de marzo, venimos trabajando con el propósito de mantener la Escuela abierta, teniendo cómo marco nuestra normativa que garantiza los derechos de estudiantes y de docentes. No trabajamos para cerrarla, trabajamos para que la Escuela siga abierta. Y para eso es necesario contar con matrícula. Por eso, queremos agradecer y valorar la preocupación de la comunidad educativa de la EP19, porque sus acciones complementan las nuestras. Hemos tenido reuniones con algunos referentes de esta comunidad la semana pasada y compartimos la preocupación que ellos expresan. En el día de hoy se nos acercó una lista con posibles estudiantes para la escuela y el JIRIMM. Muchos de esos nombres ya han sido relevados con nuestro trabajo territorial y pudimos corroborar en el día hoy a través de un diálogo con las familias que por razones que tienen que ver con la organización familiar, la distancia y el interés de sus hijos, no están dispuestos a concurrir a la EP19. Afortunadamente, también hoy pudimos tener una conversación con una familia que se estaría por mudar a una estancia de la zona y quisieran enviar a sus hijos a la Escuela. Esto es realmente una gran noticia.



Nuestra intención es trabajar en conjunto con la comunidad y tener contacto directo con todas las familias que estarían interesadas en enviar a sus hijos a la EP 19. Por eso, junto al Consejo Escolar, el martes convocaremos a una reunión en la Escuela para poder tener ese encuentro con esas familias y la comunidad, para escucharlos, dialogar y articular.

